Pedra de boi: funcionário de frigorífico é preso em Xinguara por furtar cálculo biliar bovino

Um homem foi preso em Xinguara, no sul do Pará, por suspeita de furtar uma porção de 54 gramas de cálculo biliar bovino. O produto também é conhecido como “pedra de boi” ou “pedra de fel bovino”. O suspeito era funcionário de um frigorífico e sabia que a substância tem alto valor no mercado internacional, mesmo em poucas quantidades.

A Polícia Civil foi acionada para lidar com a suspeita do furto. A informação foi divulgada pela própria corporação, que não deu detalhes sobre como ocorreu a abordagem. No entanto, após identificar o autor do furto, encontrou as pedras de boi na casa dele. Pelas investigações, o homem usou o trabalho no frigorífico para ter acesso ao produto. O caso ocorreu no dia 1º de novembro.

Numa busca em sites de compra e venda de produtos e subprodutos agropecuários nesta segunda-feira (6), os cálculos biliares bovinos têm preços que chegam a até R$ 200 por grama. Dependendo do momento, em outras ocasiões, um quilo das pedras de boi já chegou a custar R$ 400 mil. O material é utilizado na fabricação de medicamentos e indução de formação de pérolas em ostras. Na China, também há tratamentos alternativos para diversas doenças usando o produto.

Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o material começou a ser mais discutido após o presidente dizer que era “dinheiro jogado fora” devido à falta de estímulo para exportar ou beneficiar as pedras no Brasil. No entanto, a coleta dos cálculos biliares bovinos necessitam de gado com uma certa idade e geralmente são necessários muitos abates até formar uma quantidade significativa e com qualidade.