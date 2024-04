Dr. Moacir sanciona reajuste salarial de 44,51% a conselheiros tutelares do município de Xinguara

O projeto que concedeu reajuste salarial aos cinco membros do Conselho Tutelar de Xinguara, foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionando pelo prefeito Dr. Moacir no último dia 04 deste mês de março.

O reajuste dado foi significativo, considerando o caráter da dedicação exclusiva da função de conselheiro tutelar, não podendo os membros do órgão exercer outro vinculo que inviabilize o exercício do cargo de natureza pública. Este é o maior reajuste concedido aos conselheiros, que há anos tinham o menor salário, se comparado com os demais municípios da região.

Com os 44,51% de reajuste, os conselheiros passam a ganhar R$ 3.000,00, sobressaindo aos r$ 2.057,00 que antes recebiam. Este salário passa a integrar despesa dentro do orçamento da Assistência Social, onde estão vinculados os membros do Conselho Tutelar.

Os membros do Conselho Tutelar são eleitos pela população para mandato de quatro anos. Os atuais conselheiros estão no primeiro ano de mandato, tendo sido empossados no cargo em janeiro deste ano.

Vereadores e conselheiros comemorarm a sansão do reajuste executada por Dr. Moacir