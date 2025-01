Pelo segundo mandato consecutivo na presidência da Câmara Municipal, vereador Adair Marinho devolve recursos a prefeitura de Xinguara

O zelo pelo dinheiro público deve ser compromisso de todos que têm a responsabilidade pela destinação aplicação, afim de beneficiar a população com ações que mudem a realidade de vida dos munícipes, gerando desenvolvimento e qualidade de vida.

A prestação de contas é fundamental para que todos tomem conhecimento de como esses recursos estão sendo aplicados, com transparência e compromisso na gerência do orçamento.

Após dois períodos na presidência da Câmara Municipal de Xinguara, o vereador Adair Marinho (PDT), administrou as finanças do poder legislativo, ao ponto de conseguir devolver aos cofres do município, mais de dois milhões e trezentos mil. Na primeira oportunidade foram mais de 300 mil reais e agora, ao final de seu segundo mandato como presidente, foram devolvidos R$ 705.930,19 (setecentos e cinco mil, novecentos e trinta reais e dezenove centavos).

Os recursos devolvidos foram transferidos por via eletrônica em 3 parcelas, todas no último dia 27, correspondentes a 300 mil, 200 mil e 205.930,19, o que dá o total de R$ 705.930,19.

No geral, ao longo dos quatro anos, os valores totais foram: em 2021 R$ 380.000,00, 2022 R$ 521.000,00 e 2023 R$ 697.666,50 e em 2024 R$ 705.930,19 respectivamente.

O recurso, agora sob a responsabilidade da prefeitura, deverá ser aplicada em conformidade com a lei orçamentária, que venham atender demandas da população.