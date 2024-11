Câmara Legislativa de Xinguara alcançou o Selo Ouro na avaliação 2024 no Radar da Transparência Pública

A câmara Legislativa de Xinguara alcançou um marco histórico ao conquistar o Selo Ouro na avaliação 2024 do Radar da Transparência Pública, reafirmando seu compromisso com a ética, eficiência e transferência no uso dos recursos públicos.

Essa conquista reflete o empenho e a seriedade da atual gestão presidida pela atual gestão de Adair Marinho da Silva que tem um trabalhado incansavelmente para elevar os padrões de governança e garantir que a população Xinguarense tenha acesso a uma administração moderna e responsável. Sob a liderança de Adair Marinho, o legislativo municipal demostrou uma evolução significativa, com uma nota de transparência subindo de 83,02% em 2023 para 91,10% em 2024, conforme dados divulgados pelo programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), uma iniciativa coordenada pela associação dos Membros dos Tribunais de contas (ATRICON).

Esse resultado coloca Xinguara em posição de destaque no cenário estadual e Nacional, demonstrando que o município está comprometido em ser um exemplo de boas práticas administrativas. Esse processo não é apenas uma conquista técnica, mas um reflexo direto de uma gestão que prioriza a confiança da população, a valorização do Servidor público e o diálogo com a sociedade civil.

"O objetivo e conquistar o Selo diamante em 2025. Para isso, vamos entregar um novo e moderno portal da transferência e oferecer a sociedade informações claras, com uma linguagem simples, sem técnismo. "Adair Marinho da Silva, presidente".