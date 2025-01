Pelo segundo mandato consecutivo na presidência da Câmara Municipal, vereador Adair Marinho devolve recursos a prefeitura de Xinguara

Osvaldinho Assunção (MDB) e Amarildo Paulino (Podemos) tomaram posse como prefeito e vice-prefeito de Xinguara, nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Os 13 vereadores que vão compor a Câmara Municipal também assumiram os mandatos e elegeram a nova mesa diretora. A solenidade foi realizada no Tatersal Joel Lobato, com a presença de amigos, familiares e apoiadores dos empossados. Ao final, houve um churrasco e shows para os presentes.

No discurso após receber a faixa de prefeito e a chave da cidade, Osvaldinho agradeceu a presença de familiares, apoiadores, servidores e dos secretários, que já foram apresentando ao povo. Ele adiantou algumas prioridades, como melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e colocar as contas da prefeitura em dia, tanto com servidores quanto fornecedores.

“Vamos mostrar para o povo de Xinguara que, se estamos de volta, é porque deixamos muita coisa boa. E quem trabalhou, tem que receber. Não viemos à toa. Amarildo e eu somos duros e vamos trabalhar por nossa cidade 24 horas por dia e 7 dias por semana. Vamos retomar e continuar o que deixamos em 2020 com mais de 95% de aprovação. Agora temos mais experiência, estamos com uma nova equipe e temos apoio do governador Helder. Vamos juntos, Xinguara!”, declarou o prefeito.

Amarildo disse que está pronto para assumir o compromisso com Osvaldinho e está ciente dos desafios. “Sabemos das dívidas de Xinguara e pagamento dos funcionários, do comércio. E tanta coisa que precisamos fazer. Mas quero agradecer a cada cidadão que acreditou na nossa proposta. Ao povo dos distritos, servidores que confiaram em nós, empresários e quem colaborou indo de casa em casa levando nossos nomes. Desde 2000, eu contribuía sem mandato. Agora, como vice, quero fazer mais. Conte comigo, Osvaldinho e população, para o melhor mandato que Xinguara já teve e reconstruir nossa cidade!”, disse.

Amarildo disse que está pronto para assumir o compromisso com Osvaldinho e está ciente dos desafios. “Sabemos das dívidas de Xinguara e pagamento dos funcionários, do comércio. E tanta coisa que precisamos fazer. Mas quero agradecer a cada cidadão que acreditou na nossa proposta. Ao povo dos distritos, servidores que confiaram em nós, empresários e quem colaborou indo de casa em casa levando nossos nomes. Desde 2000, eu contribuía sem mandato. Agora, como vice, quero fazer mais. Conte comigo, Osvaldinho e população, para o melhor mandato que Xinguara já teve e reconstruir nossa cidade!”, disse.