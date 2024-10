Homem que atropelou e matou idosa está sendo procurado

Após cerca de quatro meses do atropelamento que causou a morte de Francisca Mendes, de 62 anos, a justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, identificado como Ricardo Barbosa. O atropelamento ocorreu no último dia 2 de junho, no centro de Xinguara, sul do Pará.

Na ocasião dos fatos, um automóvel, modelo Polo, de cor branca, conduzido pelo suspeito, atropelou e arrastou a idosa pela via pública. A vítima morreu no local. Câmeras de vigilância registraram o atropelamento.

Após o ocorrido, que causou intensa revolta e comoção em Xinguara, a Delegacia de Polícia Civil do município iniciou as investigações. Decorridos quatro meses, a justiça decretou a prisão preventiva do jovem, que está sendo procurado pelas equipes policiais.

Além do atropelamento que causou a morte da idosa, a qual estava na garupa de uma moto pilotada por outra mulher, que também ficou ferida, o jovem é acusado de atropelar outras quatro pessoas durante a fuga. As outras vítimas também estavam de motocicleta. As motos ficaram parcialmente destruídas.

Francisca Mendes, de 62 anos

Conforme a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, o curso das investigações aponta que a conduta de Ricardo Barbosa não se limitou a uma infração de trânsito, mas configurou homicídio com dolo eventual, quando o autor assume o risco de causar a morte ao agir de forma imprudente.

O paradeiro dele ainda é desconhecido. A Polícia Civil intensificou as buscas para cumprir o mandado de prisão.

Familiares e amigos de Francisca Mendes têm realizado protestos e apelos nas redes sociais exigindo justiça.

Quaisquer informações que possam auxiliar na identificação e localização do mesmo podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo 190. A ligação é gratuita com sigilo garantido.