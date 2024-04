Quando acaba onda de calor que atinge parte do Brasil? Saiba

Seis estados do Brasil enfrentam mais uma onda de calor neste ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem continuar altas até o dia 1º de maio, quarta-feira, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

O fenômeno das ondas de calor é registrado quando a temperatura fica 5ºC acima da média local, por um período superior a cinco dias. Esta é a quarta onda no país, apenas em 2024.

Apesar de apenas a região, que compreende alguns estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, estejam em alerta, pelo menos 24 capitais do país devem registrar temperaturas acima dos 30ºC neste domingo (28).

O fenômeno se deve à presença de um sistema de alta pressão que atua sobre a área central do Brasil, o que inibe a nebulosidade e a estabilidade do tempo, além de aumentar a radiação sobre a região afetada.

Até o momento, o Inmet emitiu alerta laranja de perigo, o segundo em uma lista de três níveis, mas caso o fenômeno continue após o fim dos cinco dias de duração do aviso meteorológico, o instituto vai alterar a classificação do alerta de laranja para vermelho, o nível mais alto da escala.

Nesse período, a recomendação é que população evite fazer exercícios físicos no período mais quente do dia – das 10h até 16h –, hidrate-se com frequência e use protetor solar.