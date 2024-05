Prefeitura vai construir nova estação rodoviária em Xinguara

XINGUARA (PA) – O projeto da nova estação rodoviária de Xinguara prevê uma construção moderna, sustentável e que, além de oferecer maior conforto aos usuários, terá uma área reservada para um minishopping. O prefeito Moacir Pires de Faria (União Brasil), vereadores e comerciantes já discutiram os detalhes da obra com a equipe de engenharia da prefeitura. O próximo passo será a entrega do projeto ao ministro do Turismo, Celso Sabino.

Com a conclusão do projeto, nos próximos dias deve ser deflagrado o processo licitatório. A construção da nova rodoviária e do minishopping será no mesmo local da atual, no setor Itamarati. A estrutura do prédio atual não será aproveitada e tudo será novo. “Ouvimos do prefeito que nada desse prédio será aproveitado e o governo municipal irá iniciar a nova construção do zero”, disse um dos comerciantes entusiasmado com o anúncio da nova rodoviária pela gestão municipal.

O novo terminal rodoviário deve trazer uma grande valorização dos imóveis nos bairros do entorno, que também serão contemplados com melhorias, conforme informou o prefeito Moacir Pires. “Nossa cidade precisa de uma nova rodoviária. E estamos construindo um projeto de um local onde as pessoas que chegam a Xinguara tenham um boa impressão da cidade”, disse o prefeito. Segundo ele, o governo municipal está empenhado em iniciar a obra no menor espaço de tempo possível.

Minishopping – A instalação do minishopping dentro da nova estação rodoviária segue uma tendência que se vê em outras regiões do país. A ideia é que o terminal não sirva apenas ao embarque e desembarque de passageiros, mas que também seja uma espaço de lazer para a população e de impulsionamento do comércio local. Isso deve contribuir para gerar novos empregos e renda para centenas de pessoas. O minishopping deverá contar com praça de alimentação e oferecer diversas opções de entretenimento, produtos e serviços para os xinguarenses e para quem visita ou passa pela cidade.