Xinguara vai duplicar rodovia e pavimentar mais 7 km de ruas com recursos de emendas de Celso Sabino

O prefeito de Xinguara, Moacir Pires de Faria, anunciou a liberação de convênio de R$ 10 milhões de emendas do deputado licenciado Celso Sabino, hoje ministro do Turismo. O recurso, segundo o prefeito, servirá para a construção de uma nova pista margeando a rodovia BR-155, entre o centro da cidade e a saída para Redenção.

O perímetro é muito movimentado, com o tráfego de veículos para dois grandes frigoríficos instalados na região. Além da duplicação da rodovia, outros sete quilômetros de ruas, em vários bairros da cidade, receberão pavimentação asfáltica com o dinheiro liberado através da parceria do ministro Celso Sabino.

Desde o início deste ano, um grande pacote de obras de pavimentação foi iniciado pela Prefeitura de Xinguara. Com recursos próprios, o município adquiriu uma usina asfáltica e diversos equipamentos que estão sendo usados na recuperação da malha viária urbana da sede municipal.

Várias frentes de trabalho foram criadas para atuar na operação tapa-buracos em todos os bairros da cidade. Os principais eixos estão recebendo a aplicação de microrevestimento asfáltico, serviço que deve chegar nos próximos meses a todas as vias com o pavimento antigo danificado.

“A ordem é darmos uma cara nova à cidade, investindo pesado na recuperação das nossas ruas, oferecendo conforto e segurança à população, no que se refere às condições de teafegabilidade”, diz o prefeito Moacir Pires de Faria.