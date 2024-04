Concurso da Marinha abre inscrições para a Escola Naval

Estão abertas as inscrições do concurso da Marinha para admissão, em 2025, à Escola Naval, instituição de ensino superior que forma militares para atuação como oficiais da corporação.

O edital reúne 54 vagas, das quais 42 para homens e 12 para mulheres. Os candidatos devem possuir nível médio completo ou em fase de conclusão e idade entre 18 e 22 anos (em 30 de junho de 2025).

Para concorrer a um dos postos, os interessados terão até 8 de maio, às 23h59, para se inscrever. O cadastro deve ser realizado pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa custa R$ 100.

Os pedidos de isenção do pagamento serão recebidos até 26 de abril. Doadores de medula óssea e beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) podem requerer gratuidade.

ETAPAS DO CONCURSO

Na primeira fase, os candidatos farão, em 31 de agosto e 1º de setembro, provas objetivas sobre matemática, inglês, física e português, além de redação. Haverá aplicação em 22 cidades: São Paulo e Santos (SP); Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia (RJ); Brasília (DF); Rio Grande, Santa Maria e Porto Alegre (RS); Vila Velha (ES); Belo Horizonte (MG); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PE); Fortaleza (CE); Belém (PA); São Luís (MA); Florianópolis (SC); Ladário (MS); Manaus (AM) e Campo Grande (MS).

Nas demais etapas, os concorrentes ainda terão pela frente: verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.

ROTINA DE ESTUDOS

Os aprovados no concurso realizarão curso de graduação em ciências navais com duração de quatro anos, em regime de internato. O início das aulas está previsto para 3 de fevereiro de 2025. A Escola Naval fica no município do Rio de Janeiro (RJ).

Os recrutas são matriculados como aspirante, com direito a vencimentos de R$ 1,5 mil, além de uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Cada um dos quatro anos letivos é dividido em dois períodos: acadêmico (dedicado a atividades de ensino, treinamento físico e formação militar-naval) e de verão (voltado a estágios de adaptação, sobrevivência no mar e na selva e viagens de instrução).

No início do terceiro ano de curso, os aspirantes podem escolher se especializar em um dos três corpos da Marinha e suas respectivas habilitações. Conforme o edital, as opções incluem:

Corpo da Armada (mecânica, eletrônica ou sistemas de armas);

Corpo de Fuzileiros Navais (mecânica, eletrônica ou sistemas de armas);

Corpo de Intendentes (administração).

Após a formatura, já na graduação de segundo-tenente, posto em que se inicia a carreira de oficial, a remuneração dos militares se aproxima de R$ 7,5 mil, além de adicionais, conforme a tabela de vencimentos das Forças Armadas.