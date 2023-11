Oportunidades: veja a lista de concursos abertos no Pará

No Pará, diversos concursos públicos estão com inscrições abertas ou prestes a abrir para aqueles que buscam estabilidade financeira no serviço público. Mesmo com o final do ano se aproximando, ainda há tempo para se preparar e aproveitar as chances. Entre os editais, há vagas disponíveis nas áreas da saúde, educação, segurança pública e administração. Em alguns casos, os salários ultrapassam os R$10 mil.

A Prefeitura Municipal de Santarém é uma das instituições que oferecem grandes oportunidades. No total, são 1.457 vagas destinadas a diversas áreas como Agente de Fiscalização, Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Psicólogo, Veterinário, Professor de Educação Infantil e outras. Os salários a serem pagos aos profissionais que devem cumprir jornadas de 30 a 40 horas por semana, é de R$ 1.320,00. No caso dos docentes, a jornada é de 100 horas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) está com dois editais abertos de concursos. O primeiro deles oferta 1.823 vagas para formação de praças para quem possui ensino médio. As inscrições são on-line e podem ser feitas até às 18h do dia 16 de novembro de 2023, pelo site da organizadora. Já o segundo edital prevê 120 vagas para Oficial do CBMPA, com salários de R$ 5.896,56. Para concorrer a uma delas os interessados devem possuir ensino superior e realizar inscrição até 13 de novembro, no site da banca organizadora.

Outras chances no funcionalismo público também estão sendo disponibilizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio). São três editais diferentes para contratação de agentes, todos em nível fundamental. Os aprovados receberão dois salários mínimos e meio, acrescido de auxílios. As inscrições devem ser feitas presencialmente nas sedes do ICMBio, em Itaituba, Bragança e na Resex Marinha de Soure.

- Prefeitura de Santarém

Total de vagas: 1.457

Escolaridade: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Mais informações: institutovi centenelson.com.br

- CBMPA – Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Total de vagas: 1.943

Escolaridade: Ensinos Médio e Superior

Salários: R$ 4.923,71 – R$ 5.896,56

Inscrições: Até o dia 16 de novembro de 2023 (Praças), e até o dia 13 de novembro de 2023 (Oficiais).

Taxas: R$ 122,20 – R$ 139,80

Mais informações: www.cebraspe.org.br

ICMbio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Total de vagas: 6 Escolaridade: Fundamental Salário: R$ 3.300,00 + benefícios

Inscrições: Entre 30 de outubro e 4 de novembro (dependendo do cargo)

Taxas: Gratuito

SAAEP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas

Total de vagas: 237

Salários: R$ 1.434,95 - R$ 13.961,11

Inscrições: Até 06 de novembro de 2023, das 8h às 14h, na sede do SAAEP

Taxas: Gratuito

- UFPA – Universidade Federal do Pará

Total de vagas: 23

Escolaridade: Superior

Salário: R$ 6.356,02 – R$ 10.481,64

Inscrições: Entre 30 de outubro e 26 de novembro (dependendo do cargo)

Taxas: R$ 80,00 - R$ 180,00

Inscrições e informações: ceps.ufpa.br