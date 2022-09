Pará: concursos ofertam 819 vagas e salários de R$ 30 mil

O sonho da estabilidade no emprego público, com uma remuneração que pode superar a casa dos R$ 30 mil por mês, está mais ao alcance dos concurseiros do Pará. Atualmente, há 819 vagas em certames com inscrições em andamento atendendo a diversos níveis de escolaridade.

O que tem o maior número de oportunidades é o da Prefeitura de Marabá, com 560 vagas abertas na área de educação. Na outra ponta está o concurso para o cargo de promotor do Ministério Público do Estado (MPPA). São 65 vagas e o salário pago é de R$ 30,4 mil. O Diário listou abaixo os principais concursos em aberto, com salários, períodos de inscrições e cargos. Confira!

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

São ofertadas cinco vagas imediatas nas áreas de analista judiciário (1) e técnico judiciário (4). Para as vagas de cadastro de reserva são ofertadas os cargos de analista judiciário nas áreas de Arquitetura, Arquivologia, Contabilidade, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Medicina, Medicina do Trabalho, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação, Judiciária, Oficial de Justiça Avaliador Federal e na área de técnico judiciário para área Administrativa, Enfermagem e Tecnologia da Informação.

O tribunal oferece salário inicial de R$ 7.591,37 para técnicos e de R$ 12.455,30 para analistas exceto para oficial de Justiça avaliador federal, cuja remuneração inicial é de R$ 14.271,70 por mês.

As inscrições vão até o dia 12 de setembro e devem ser realizadas no site da banca organizadora do concurso, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) pelo endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos_TRT8_22.

O valor da inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 100 e para nível médio/técnico é de R$ 90.

PREFEITURA DE MARABÁ

A Prefeitura Municipal de Marabá abriu inscrições para um novo concurso público na área da educação. O concurso da Prefeitura de Marabá preencherá 566 vagas para cargos efetivos de professores. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva (CR) para eventuais oportunidades.

Todas as ofertas do certame são destinadas a funções que têm como requisito mínimo formação de nível superior. O salário inicial é de R$ 2.381,07, para carga horária semanal de 20 horas ou conforme regime jurídico único.

As inscrições serão recebidas até o dia 12 de setembro, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - Fadesp (https://portalfadesp.org.br).

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 80, e efetuar o seu pagamento até a data limite de 13 de setembro, observado o horário de funcionamento do banco.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

Já está em vigor o prazo de inscrição do concurso do MPPA para promotor de justiça de primeira entrância e promotor de justiça substituto de primeira entrância. O certame preencherá 65 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR).

Do total de ofertas, 41 chances são para ampla concorrência, sete para candidatos com deficiência, 13 para negros, duas para indígenas e duas para quilombolas. A remuneração inicial do promotor é de R$ 30.404,42.

As inscrições preliminares serão recebidas até o dia 22 de setembro de 2022, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (www.cebraspe.org.br).Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 375, e efetuar o seu pagamento até a data limite de 13 de outubro, observado o horário de funcionamento do banco.

PREFEITURA DE INHANGAPI

A Prefeitura de Inhangapi oferta 35 vagas para profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio/técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de setembro.

As oportunidades são para os cargos de Motorista categoria D (1); Operador de Máquinas Pesadas (2); Servente (8); Vigia (8); Zelador (1); Agente de Vigilância Sanitária (1); Almoxarife (1); Agente Administrativo (4); Técnico de Laboratório (1); Técnico de Enfermagem (4); Assistente Social (1); Bioquímico/Farmacêutico (1); Nutricionista (1) e Psicólogo (1).

Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 1.212 a R$ 1.648,43. Os interessados poderão se inscrever pelo site da Fundação Cetap, com taxas de R$ 55 a R$ 80.