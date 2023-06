Presidente Lula anuncia novo concurso do Ibama

A realização do novo concurso do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais) foi anunciado na manhã de ontem (15) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa para diversas rádios do Estado de Goiás. “Estamos contratando um novo concurso do Ibama, porque quando eu deixei a presidência, o Ibama tinha 1.700 funcionários. Hoje o Ibama tem apenas 700”, disse o presidente. De acordo com ele, o quantitativo é insuficiente para garantir o trabalho de fiscalização.

Vale lembrar que, na última terça-feira (13), em entrevista ao Portal UOL, o presidente da autarquia, Rodrigo Agostinho, já havia anunciado que o certame conta, inclusive, com comissão organizadora formada.

VAGAS

A autarquia conta com um pedido encaminhado para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o preenchimento de 2.408 vagas, de acordo com documento enviado pelo presidente do instituto para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

O pedido é para os seguintes cargos: analista ambiental - 1.503 vagas; e analista administrativo - 905 vagas.

Nos dois casos, ambos com exigência de nível superior, a remuneração atual é de R$ 8.547,64, já com gratificação de desempenho e auxílio-alimentação de R$ 458.

DETALHES

ÚLTIMO CONCURSO

O último concurso do Ibama para efetivos foi realizado em 2021, quando foram oferecidas 568 vagas, sendo 432 para candidatos com ensino médio e 136 para concorrentes com nível superior, com remunerações de até R$ 8.547,64. A banca organizadora, na ocasião, foi o Cebraspe.

No caso de ensino médio, a seleção foi para o preenchimento de 432 vagas para o cargo de técnico ambiental, com remuneração inicial de R$ 4.063,34.

Para nível superior foram 96 vagas para analista ambiental e 40 para analista administrativo, ambos com iniciais de R$ 8.547,64.