TCE PA lança concurso com salários de até R$ 9,1 mil

Um novo concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE PA) teve seu edital divulgado nesta terça-feira (30), com o objetivo de preencher 50 vagas imediatas e formar cadastro reserva para 665 postos. As oportunidades são para as carreiras de técnico de controle externo (nível médio) e auditor de controle externo (nível superior), abrangendo diversas áreas de atuação. Os salários oferecidos são de R$ 4.603,43 para técnico e R$ 9.135,36 para auditor.

As inscrições terão início em 6 de maio, às 16h, e encerrarão em 14 de junho, às 16h (horário de Brasília). Os interessados devem realizar o cadastro por meio do site www.conhecimento.fgv.br. As taxas de participação são de R$ 95 para auxiliar e R$ 150 para auditor.

O certame está sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). Para esclarecimento de dúvidas, os candidatos podem contatar a banca pelo telefone 0800 283 4628 ou pelo e-mail concursotcepa@fgv.br.

Distribuição dos cargos por área de atuação

Auxiliar de controle externo: sem especialidade.

Auditor de controle externo:

administrativa — administração;

administrativa — clínica médica;

administrativa — ciência de dados;

administrativa — contabilidade;

administrativa — direito;

administrativa — enfermagem;

administrativa — engenharia civil;

administrativa — engenharia mecânica;

administrativa — engenharia de telecomunicações;

administrativa — gestão governamental;

administrativa — odontologia;

administrativa — psicologia;

administrativa — serviço social;

comunicação — jornalismo;

planejamento — economia;

informática — administrador de banco de dados;

informática — analista de sistemas;

informática — analista de segurança;

informática — analista de suporte;

informática — web design;

fiscalização — contabilidade;

fiscalização — ciências atuariais;

fiscalização — direito;

fiscalização — engenharia civil.

Etapas do concurso do TCE PA:

Na primeira fase, todos os candidatos realizarão provas objetiva e discursiva, programadas para 4 e 11 de agosto, respectivamente, em Belém. Para os candidatos a auditor, haverá também análise de títulos, em data a ser posteriormente informada.

A validade do concurso será de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma vez, a critério do órgão, conforme estabelecido no edital.