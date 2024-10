Eldorado: motociclista morre em colisão com carro em Eldorado dos Carajás

A colisão entre uma motocicleta e um carro resultou na morte de Ronei Batista Gomes, de 35 anos, na noite de sábado (12), no município de Eldorado do Carajás. O acidente aconteceu na BR-155, entre as vilas Tranquedo Neves e Betel, distante cerca de 30 km da cidade, na zona rural.

Era por volta das 19h30 quando o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município. Ao se envolver no acidente, a vítima conduzia a motocicleta na companhia de outra pessoa e as circunstâncias ainda não foram esclarecidas, mas devido à forte colisão, que resultou na morte de Ronei Batista ainda no local, a outra vítima precisou ser socorrida e levada a um hospital.

O corpo de Ronei Batista foi removido ao Instituto Médico Legal para realização de procedimentos de necropsia e posteriormente foi liberado aos familiares para os trâmites de velório e sepultamento. (Luiz Carlos Silva – Freelancer)