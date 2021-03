Eldorado dos Carajas: Caminhão carregado de bois vivos cai de ponte

Um caminhão carregado com bois vivos caiu de uma ponte, localizada em uma estrada vicinal, no município de Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará.

De acordo com testemunhas, na hora em que o caminhão passou pela ponte a estrutura cedeu.

O motorista conseguiu sair do veículo com ajuda de pessoas que passavam pelo local. Segundo a prefeitura de Eldorado, no caminhão tinha mais de 20 animais, que não sobreviveram ao acidente.

A prefeitura informou, ainda, que equipes da Secretaria de Obras, de Meio Ambiente e Defesa Civil Municipal foram enviadas ao local para fazer um levantamento e verificar os reparos necessários.