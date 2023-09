Órgãos federais podem abrir mais de 12 mil vagas este ano

Diversos órgãos federais estão com previsão de novos concursos para preenchimento de cargos. Quem deseja garantir uma carreira estável deve ficar atento aos editais que devem ser lançados em breve. Em alguns cargos especiais, os salários iniciais ultrapassam os R$ 16 mil, como é o caso do certame da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com relação ao número de vagas, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) lidera a expectativa com a possível abertura de 7.655 oportunidades.

Além desses, um dos concursos mais aguardados é o da Caixa Econômica Federal, que estuda a possibilidade de um novo edital para o próximo ano, para o preenchimento imediato de cargos. A intenção de se ter um novo processo seletivo foi confirmada por meio das redes sociais pela presidenta da instituição, Rita Serrano. No último mês de junho a Caixa já havia divulgado que o próximo edital seria para os cargos de técnico bancário, somente para o preenchimento de vagas imediatas, sem a existência de cadastro reserva de pessoal.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está com seu certame autorizado para o preenchimento de 100 vagas de analistas. A previsão é que o órgão publique seu edital completo até dezembro deste ano. Ainda de acordo com o Dnit, os salários iniciais são de até R$ 7.507,49. Outro órgão federal que se destaca nas remunerações é a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também deve abrir em breve seu concurso para o preenchimento de quase 5 mil vagas, com salários de R$ 10.790,00.

Confira abaixo outros concursos federais que estão previstos para ocorrer em breve, e com preenchimento de vagas que, se somadas superam as 12 mil oportunidades.

ÓRGÃOS FEDERAIS QUE DEVEM DIVULGAR EDITAIS

- ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

-Total de vagas: 50

-Escolaridade: ensino superior

-Salário inicial: R$ 15.716,00

-Período de inscrições: Não definido

-Taxas: Não definidas

- Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica

-Total de vagas: 40

-Escolaridade: ensino superior

-Salário inicial: R$ 16.413,35

-Inscrições: Não definido

-Taxas: Não definidas

- Caixa Econômica Federal

-Total de vagas: Não definido

-Escolaridade: ensino médio

-Salário inicial: R$ 3.000,00

-Inscrições: Não definido

-Taxas: Não definidas

- INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

-Total de vagas: 7.655

-Escolaridade: Níveis médio e superior

-Salário inicial: R$ 6.169,93 a R$ 9.767,20

-Inscrições: Não definido

-Taxas: Não definidas

- DPU – Defensoria Pública da União

-Total de vagas: 194

-Escolaridade: Níveis médio e superior

-Salário inicial: R$ 4.363,94 a 7.323,60

Inscrições: Não Definidas

Taxas: Não definidas

- Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

-Total de vagas: 50

-Escolaridade: ensino superior

-Salário inicial: R$ 16.413,35

-Inscrições: Não definido

-Taxas: Não definidas

- Dnit - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

-Total de vagas: 100

-Escolaridade: ensino superior

-Salário inicial: R$ 7.507,49

-Inscrições: Não definido

-Taxas: Não definidas

- PRF – Polícia Rodoviária Federal

-Total de vagas: 4.902

-Escolaridade: ensino superior

-Salário: R$ 10.790,00

-Inscrições: Não definido

-Taxas: Não definidas