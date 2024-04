Reunião partidária definiu partidos de apoio para reeleição de Dr. Moacir e Vilmones

Na noite da última terça-feira (09), o prefeito de Xinguara, Dr. Moacir (União Brasil) reuniu os seis partidos já definidos para sua caminhada em busca da reeleição: UNIÃO BRASIL, REPUBLICANOS, PDT, PSB, PP e AGIR. O evento aconteceu no salão nobre da Maçonaria, com cerca de 250 pessoas, entre elas os 90 pré-candidatos a vereador pelas seis legendas que participaram da reunião.

O prefeito Moacir lembrou que encontrou o município com obras importantes paralisadas. Citou o caso do fórum, uma promessa de 30 anos que não saia do papel. Outra obra significativa foi a construção da Escola Tecnológica, há 15 anos paralisada. “Hoje todas estão em pleno funcionamento, beneficiando a sociedade”, afirmou.

O prefeito lembrou da Cozinha Comunitária, que há 12 anos não funcionava. “Será que é só em nosso governo que as coisas acontecem pra valer? ” Perguntou, sob aplausos do público.



Falando em pavimentação, o prefeito adiantou que o programa Asfalto Novo, que já chegou em várias ruas e avenidas, agora alcançará novos bairros, como Novo Horizonte e Marajoara II, que serão beneficiados a partir dos próximos dias.

Moacir destacou os R$ 20 milhões de empréstimos, que já estão beneficiando a população. “Muitos aí foram contra, falaram mal do empréstimo e agora têm que se conformar com o resultado do trabalho que estamos fazendo. A usina asfáltica é uma realidade e vem muito mais por aí, porque nosso governo trabalha com seriedade”, disse.



Moacir encerrou lembrando dos esforços de seu governo para a construção do aeroporto, quartel do Corpo de Bombeiros, creche do Jardim Tropical e a duplicação da BR-155, no perímetro urbano da cidade.

DR. MOACIR E VILMONES

PLENÁRIO DA MAÇONARIA LOTADO VICE-PREFITO VILMONES SILVA EM DISCURSO JOSÚE LIRA, PRESIDENTE DO AGIR GRACIMON NOEL, PRESIDENTE DO PP FABIO QUEIROZ, VICE-PRESIDENTE DO PDT ALAIR FERREIRA, PRESIDENTE DO PSB