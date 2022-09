Concurso do IBGE com 6,7 mil vagas inscreve até esta segunda

Na última quinta-feira (25), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) mais um edital de concurso público no âmbito do Censo 2022.

Desta vez, são ofertadas 6.765 vagas temporárias para as funções de recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS).

A grande maioria das oportunidades são para o cargo de recenseador, em um total de 6.514 vagas, enquanto que as demais 251 vagas serão destinadas aos postos de ACM e ACS.

Segundo o documento, as inscrições poderão ser feitas de forma presencial até esta segunda-feira (29). Não haverá cobrança de taxa aos candidatos.

Os interessados terão que preencher um formulário para entregar nos postos de inscrição. Os locais de inscrição para o processo seletivo podem ser conferidos aqui.

A remuneração para a função de recenseador é calculado por produção e a escolaridade exigida é de nível fundamental. Já para ACS e ACM é necessário o ensino médio completo e os salários pagos serão, respectivamente, de R$ 1.700 e R$ 2.100. Os candidatos serão avaliados por meio da prova de títulos.

A duração do contrato será de até 5 meses, sendo que há possibilidade de prorrogação do vínculo, conforme previsto no inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993.