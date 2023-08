Tailândia do Pará está com oferta de 250 vagas de empregos

O município conta com a maior produção de Dendê e tornou-se o maior produtor de óleo de palma da América Latina | Reprodução

O município de Tailândia do Pará, nordeste paraense, está com diversas oportunidades de emprego para várias áreas de atuação. O município conta com a maior produção de Dendê e tornou-se o maior produtor de óleo de palma da América Latina, dominando todo o ciclo produtivo, da produção de mudas ao óleo refinado, gorduras vegetais e margarinas.

São duzentos e cinquenta vagas de emprego para várias áreas de atuação. As vagas são ofertadas pela Gestor Gestão Consultoria através Comtalento.

Veja as áreas e os requisitos abaixo:

Analista de Gente e Gestão

Habilidades em Excel e R&S em massa

Experiência na área

Assistente Administrativo (Pessoas com Deficiência)

Ser portador de alguma deficiência (PDC)

Experiência na área

ASSISTENTE SUPORTE TI

Auxiliar de Apoio Agrícola

Ensino médio completo

Jovem Aprendiz

Monitor Escolar PCD

Ensino médio completo

Experiência na área

Motorista A – Caminhão Pipa

Experiência como motorista

CNH-D

Operador de Produção – Temporário

Informática

Porteiro (Pessoas com Deficiência)

Ser portador de alguma deficiência (PDC)

Ensino Médio completo ou cursando

Experiência na área

Supervisor de suporte técnico

Técnico em Mecânica

Experiência na área

Eletricista de Autos C

Experiência em serviços de instalações elétricas e reparos em veículos, máquinas e equipamentos elétricos, realização de teste e medições e substituição de montagem de partes danificadas.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail julia.macedo@gestorconsultoria.com.br com o título da vaga desejada.

Para efetuar a candidatura, os interessados também devem cadastrar obrigatoriamente neste site.