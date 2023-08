Procon do Pará dá início ao mutirão 'Renegocia'

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju), por meio da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Pará (Procon-PA), realiza, a partir desta terça-feira, 1º de agosto, o “Mutirão Renegocia!”, que segue até o dia 31 deste mês. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério de Justiça e Segurança Pública, em parceria com os Procons estaduais e municipais. No caso do Pará, além do Procon estadual, também já aderiram à iniciativa os Procons de Marabá e de Altamira.

A campanha é destinada aos consumidores que estão endividados, com necessidade de negociar dívidas existentes, como forma de prevenção ao superendividamento. No evento, é importante que os consumidores interessados apresentem a documentação pessoal e os contratos ou documentação equivalente que comprove a dívida.

Poderão ser negociadas quaisquer dívidas de consumo, como cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, com exceção de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural, e pensões alimentícias.

Entre os credores convidados a participar estão as fornecedoras de energia elétrica, água, telefonia e bancos. Nesse período, o mutirão só não ocorrerá entre os dias 16 e 18 de agosto, em função de um curso de capacitação do qual os servidores do Procon participarão. Nos outros dias, o atendimento será normal, de 8h às 14h, em todas as unidades do Procon-PA.

O Procon-PA funciona, atualmente, em quatro unidades: na sede, localizada na travessa Municipalidade, nº 1636, esquina com a Soares Carneiro, bairro do Umarizal; na Estação Cidadania, no shopping localizado na Travessa Padre Eutíquio; e nas Usinas da Paz do Icuí-Guajará e Cabanagem.