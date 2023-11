Pará entre os maiores produtores de cacau do mundo

O estado do Pará mais uma vez desponta como sendo um dos maiores produtores de amêndoa de cacau do mundo, sendo o município de Medicilândia, no sudoeste do estado, que de tão importante no cultivo de cacau, produziu aproximadamente 45% da produção total do estado.

Este ano, Robson Brogni e Míriam Federicci Vieira, produtores de cacau, foram selecionados para participar de um evento Cacau e Chocolate de Amsterdam, na Holanda, em fevereiro do próximo ano.

???? Mercado de cacau está crescendo |Getty Image

O Cocoa of Excellence é uma plataforma global única que descobre, reúne, promove e recompensa produtores de cacau de excelência. Participaram da seleção 222 amostras de grãos de cacau de 52 países, entre os quais o Brasil. O país selecionou as 50 melhores amêndoas de cacau do planeta.

Esta não é a primeira vez que o Pará é selecionado, ou premiado. Em 2021, o produtor João Evangelista, do assentamento Tuerê, localizado no município de Novo Repartimento, também foi classificado entre as 50 melhores do planeta.

O Cacau de Excelência reúne os principais especialistas em avaliação sensorial e a indústria do chocolate para premiar os produtores.

???? No Pará, o fruto é uma potência econômica |Getty Image

Este é o setor, que vem sendo fomentado por meio do Governo do Estado através do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). O resultado vem ao final de cada colheita, tanto pela quantidade quanto pela qualidade das amêndoas paraense que ganha cada vez mercado no mundo inteiro.Quanto o assunto é produção de cacau, dados recentes revelam que este é um mercado crescente. Ano passado, segundo dados da Associação das Processadoras de cacau, totalizou 205.782 toneladas em 2002, um aumento de 4,1% em comparação com 2021 onde foram processadas 197.654 toneladas.