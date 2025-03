Saiba como se preparar para o mercado de trabalho

Ingressar no mercado de trabalho é um marco importante, mas também pode ser um grande desafio para os jovens que buscam a primeira oportunidade profissional. A falta de experiência, a concorrência acirrada e a adaptação ao ambiente corporativo estão entre as principais dificuldades enfrentadas. Profissional especializado em recrutamento afirma que investir no desenvolvimento de habilidades comportamentais e buscar qualificação podem ser diferenciais na construção de uma carreira promissora.

Os desafios do primeiro emprego

O presidente executivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Pará (ABRH-PA), Júnior Lopes, explica que um dos maiores obstáculos enfrentados pelos jovens é a exigência de experiência prévia.

“Muitas empresas pedem experiência anterior, o que pode ser frustrante para quem está começando. Além disso, entender a cultura da empresa, cumprir horários e lidar com responsabilidades são desafios comuns para os iniciantes”, afirma Lopes.

No entanto, ele destaca que algumas habilidades podem compensar a falta de experiência e ajudar o jovem a se destacar. “Proatividade, boa comunicação, responsabilidade, adaptabilidade e vontade de aprender são essenciais. O mercado valoriza profissionais que demonstram interesse e comprometimento”, orienta o especialista.

Como construir um currículo atrativo sem experiência

Mesmo sem histórico profissional formal, é possível criar um currículo competitivo. Segundo Lopes, algumas informações são indispensáveis:

Os dados pessoais devem incluir nome, telefone, e-mail e, se possível, um perfil no LinkedIn. O objetivo profissional deve ser um resumo direto sobre suas intenções, como, por exemplo, “Em busca de uma oportunidade na área administrativa para desenvolver habilidades e crescer profissionalmente”. A formação acadêmica deve indicar a escola ou faculdade e o ano de conclusão. Também é importante listar cursos e qualificações, incluindo capacitações em áreas como informática e idiomas.

Além disso, ele destaca que experiências informais ou voluntárias, como participação em projetos sociais, eventos e estágios não remunerados, podem ser consideradas como experiência relevante. Por fim, é essencial destacar habilidades, como trabalho em equipe, organização e conhecimento em tecnologia.

A insegurança de quem está começando

A jornalista Painah Silva, formada em 2024 e recém-chegada ao mercado de trabalho, compartilha sua experiência sobre os desafios iniciais. “Segui muitos dos conselhos que ouvi durante a faculdade, principalmente sobre criar networking. Ter conexões e buscar experiências, mesmo que por meio de estágios ou voluntariado, foi essencial para construir meu currículo e me inserir no mercado”, relata.

Ela ressalta que estar aberto ao aprendizado contínuo é fundamental: “Errar faz parte do processo. O importante é estar disposto a buscar conhecimento e contar com pessoas que possam ajudar nessa jornada”. “Durante a pandemia, percebi que mostrar meu trabalho nas redes sociais era imprescindível. Construir um bom perfil profissional e fazer cursos online gratuitos ajudaram a me destacar”, afirmou a jornalista.

Persistência e qualificação: o caminho para a primeira vaga

Diante das exigências do mercado, especialistas recomendam que os jovens invistam na qualificação, busquem oportunidades de aprendizado e, principalmente, tenham persistência.

O primeiro emprego pode ser um desafio, mas também é uma oportunidade de crescimento. Com preparo, dedicação e estratégia, é possível conquistar uma vaga e dar os primeiros passos rumo a uma trajetória profissional de sucesso.