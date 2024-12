Prefeitura do Pará abre concurso para 250 vagas

Do total de ofertas, 198 são para contratação imediata e 52 para formação de cadastro reserva (CR). As inscrições já estão abertas.

O novo concurso da Prefeitura de São Félix do Xingu, no Pará, reúne 250 vagas na área da educação, para atuação nas zonas urbana e rural. Do total de ofertas, 198 são para contratação imediata e 52 para formação de cadastro reserva (CR). As inscrições já estão abertas.

Oportunidades são para cargos de professor P-I, que requer ensino médio, e professor P-II, orientador educacional e pedagogo, que exigem formação superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.290,29 a R$ 6.870,88.

Veja como serão as provas

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, eliminatória e classificatória, marcada para o dia 9 de março de 2025. O conteúdo programático versará sobre as seguintes disciplinas:

língua portuguesa; noções de informática; noções de direito administrativo e constitucional; matemática; conhecimentos sobre o município; e conhecimentos específicos, didática e legislação.

O concurso da Prefeitura de São Félix do Xingu ainda contará com segunda fase: prova de títulos, de caráter unicamente classificatório.

Como fazer a inscrição

As inscrições serão recebidas até o dia 18 de dezembro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulpam, organizador do processo de seleção.

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 145, e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.