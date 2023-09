Minha Casa, Minha Vida reabre inscrições para entidades

O programa Minha Casa, Minha Vida está pronto para receber propostas de entidades da sociedade civil, fundações, sindicatos, associações comunitárias e cooperativas habitacionais para beneficiar cada vez mais pessoas com a tão sonhada casa própria.

O Ministro das Cidades Jader Filho anunciou nesta quinta-feira (14) a reabertura do sistema de cadastramento para a apresentação de propostas das entidades interessadas em participar do programa. Este cadastro pode ser feito até o dia 28/9 pelo site da Caixa Econômica Federal.

"61 mil propostas já foram apresentadas pelas entidades. Com o avanço das análises e vistoria dos terrenos, as inscrições foram reabertas. A meta do Governo Federal é selecionar novas 16 mil unidades habitacionais. Este ano já foram selecionadas 12 mil unidades", disse o ministro Jader Filho no anúncio.

As entidades interessadas precisam ter um tempo mínimo de 3 anos de existência e podem se inscrever pelo link atenderhabitacao.caixa.gov.br.