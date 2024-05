Governo Lula acorda investimento de R$ 1,3 bilhão na COP 30

Opresidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na próxima segunda-feira (6) da cerimônia de assinatura de convênios entre Itaipu Binacional, Governo do Pará e Prefeitura de Belém, para destinar investimentos no valor de R$ 1,3 bilhão para a realização da COP 30 na capital paraense. O evento está previsto para as 11h, no Palácio do Planalto.

O valor disponibilizado pela Itaipu Binacional será investido em obras de infraestrutura urbana, envolvendo qualificação de vias, aumento da rede de esgotamento sanitário, revitalização do Complexo do Ver-o-Peso, entre outras.

A 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30 da UNFCCC) será realizada em novembro de 2025, na cidade de Belém, no Pará. Será a primeira vez que a Amazônia, bioma essencial para o combate à mudança do clima, sediará uma COP.