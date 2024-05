APÓS REINAUGURAÇÃO PSF DO BAIRRO ITAMARATY É ENTREGUE A POPULAÇÃO

Visando melhor o atendimento aos moradores usuários do posto de saúde Prof. Águida, localizado no bairro Itamaraty, a unidade passou por uma reforma no período do mês de abril do dia 08/04 ao dia 26/04.

Neste período de reforma os atendimentos estavam sendo feitos na unidade do Marajoara 1 no período da manhã.

O PSF Professora Águida conta com atendimento médico, de enfermagem, odontológico, sala de vacina, procedimentos médicos e de enfermagem.

A reinauguração aconteceu nesta manhã de sexta-feira(03) e contou com a presença do prefeito de Xinguara, Dr. Moacir, também do vice-prefeito Vilmones Silva, do secretário de Saúde Fabrício Moura e adjunta Auristela, secretário de Assistência social Nely Faria, do presidente da Câmara municipal Adair Marinho, vereador Neném Moto táxi e vereador Evaldo do frigorífico, secretário de Educação Genival Fernades e demais assessores acompanharam o evento e contou também com a presença de vários moradores da localidade.