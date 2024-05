Prefeitura inicia obras para alavancar o turismo em Xinguara

Prefeito Moacir e vice Vilmones no local da urbanização do lago do Jardim América. Foto: Moraes Filho

O prefeito, Moacir Pires de Faria (União Brasil) comandou, no início desta semana, o evento de lançamento das obras do Complexo Turístico Jardins do Lago, situado no bairro Jardim América. A previsão é de que o projeto seja concluído em seis meses, com a implantação de academias, quadra de esportes, ampla área de lazer e calçamento em bloquetes, na cidade de Xinguara, no sul do Pará.

A engenheira responsável pela execução do projeto, Camila Leão, acredita que é possível que o complexo seja entregue antes do prazo. A obra é uma parceria da Prefeitura de Xinguara com o governo federal e vai custar o valor de R$ 4,4 milhões aos cofres da União. A contrapartida da prefeitura é de R$ 220 mil reais.

Moacir Pires observa que o complexo de lazer e turismo impulsionará a capacidade turística de Xinguara, além de garantir bem-estar e lazer para as famílias, com total segurança. Para o prefeito, essa obra fará com que as pessoas vejam Xinguara de uma forma diferente e a expectativa é que o novo complexo turístico seja um atrativo regional, gerando retorno econômico para o município.

“Xinguara é uma cidade polo e essa é uma obra importante para o nosso turismo, a diversão de nossas crianças, das nossas famílias. Sem dúvida, toda essa área do entorno do lago será hipervalorizada. É uma valorização de todo o bairro e de toda a cidade”, avalia o prefeito.

O vice-prefeito Vilmones Silva (Republicanos) também destacou a importância da obra para o município. Segundo ele, a urbanização do Jardins do Lago, vai embelezar e modernizar a cidade. “Certamente, essa grande obra vai marcar um novo capítulo na história do município, onde nossas famílias terão um novo e belo local de lazer e entretenimento”, disse o vice-prefeito.

O evento de lançamento do Complexo Turístico Jardins do Lago, realizado na tarde da última segunda-feira (29/4), contou com a presença de secretários de governo, vereadores, empresários e lideranças da comunidade.

“Mariazinha”

O prefeito Moacir Pires lembrou que outra obra importante para alavancar o turismo em Xinguara será o calçamento em bloquetes da Orla do “Lago do Mariazinha”, que promete ser mais um ponto de lazer para os xinguarenses e turistas. O governo do Pará e a Prefeitura de Xinguara vão investir R$ 1 milhão na execução dos serviços. (Divulgação)