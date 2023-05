Antecipação do13º injetará R$ 1,2 bilhão na economia do Pará

Na região norte do país, a antecipação do 13º salário beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas | José Cruz/Agência Brasil

Mais de 30 milhões de beneficiários da Previdência Social em todo o Brasil serão contemplados com a antecipação do pagamento do 13º salário, de acordo com o anúncio feito pelo Governo Federal. No norte do país, essa medida beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas, como apontado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA).

O Dieese/PA também analisou a distribuição dos recursos injetados na região, estimados em cerca de R$ 2,5 bilhões. Desse montante, quase a metade, cerca de 48%, ficará no estado do Pará, equivalente a R$ 1,2 bilhão. Dessa forma, o estado assume a liderança da lista, seguidos pelo Amazonas (18,6%), Rondônia (13,3%), Tocantins (10,9%), Acre (4,8%), Amapá (2,6%) e Roraima (2,2%).

Para o Departamento, a antecipação do pagamento das duas parcelas do 13º salário no primeiro semestre de 2023 é importante para que os aposentados possam planejar seus gastos. Os beneficiários podem usar esse dinheiro para quitar dívidas ou aplicá-lo diretamente no consumo, já que os preços de bens, serviços e produtos ainda estão elevados, além dos juros que permanecem altos.

“Será uma injeção significativa de recursos que impulsionará nossa economia, e somos responsáveis pela maior parte do valor que entrará na região norte. Apenas no Pará, temos em média 800 mil beneficiários. Estamos falando de valores que serão direcionados para a aquisição de serviços e comércio, setores que serão mais impactados diretamente”, afirma Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA.

MOMENTO

Everson acrescenta: “Devemos lembrar que esses recursos chegam em um momento em que os endividamentos estão altos e os aposentados estão entre os maiores inadimplentes do país. Muitos deles são responsáveis por sustentar filhos, netos e até bisnetos. Muitas vezes, essa renda é aguardada para várias necessidades, principalmente porque muitos são os principais mantenedores do lar”.

A antecipação do 13º salário para os aposentados traz consigo uma série de reflexões sobre como utilizar esses recursos, principalmente diante do cenário econômico atual, com alto endividamento e custos elevados. O DIÁRIO separou algumas dicas com base nas informações fornecidas pelo Dieese/PA para auxiliar no melhor planejamento desse dinheiro.

Segundo o supervisor técnico, a primeira etapa é o planejamento. “Essa fase é crucial pois, embora tenhamos passado pela fase mais crítica da pandemia, ainda vivemos um momento de incertezas na economia. É importante fazer uma avaliação da situação financeira atual e como esse recurso pode ajudar a melhorá-la”, sugere.

Logo após essa etapa, é preciso analisar as dívidas para criar a possibilidade de abrir um canal de negociação para voltar a ter crédito na praça. “É preciso analisar a proposta de cada credor. Proponha acordos para reduzir os juros e liquidar a dívida. Se possível, antecipe o pagamento de contratos. Caso as dívidas sejam maiores que o 13º, opte em pagar os que geram os maiores juros”, orienta Everson.

Por fim, caso esse aposentado não apresente nenhuma conta ou precise comprar algum produto essencial, o ideal é usar o recurso para fazer uma carteira de investimentos. Everson Costa recomenda esta iniciativa, mas faz o alerta. “O ideal é buscar aplicações que tenham menor grau de risco e maior liquidez, o que permite o resgate imediato do dinheiro, em caso de imprevistos”, conclui.

Parcela

- A primeira parcela do 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começa a ser depositada nesta quinta-feira (25) e será creditada juntamente com o pagamento regular do benefício mensal.

- A primeira parcela do 13º salário é isenta de descontos de impostos. Somente na segunda parcela incide a tributação. (Agência Brasil)