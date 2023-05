Em dia de festa, feira coberta é inaugurada e entregue a população Xinguarense

A população do município de Xinguara, na Região Integração Araguaia, terá um novo espaço para comercialização de produtos com mais qualidade e segurança alimentar. A Feira Coberta Municipal Eustáquio José dos Santos foi entregue nesta quinta-feira (18) com a presença do governador Helder Barbalho e do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Ruy Cabral. O chefe do Executivo estadual destacou a importância de investimentos que favorecem os comerciantes locais.

A obra faz parte de um pacote de investimentos de quase R$ 4 milhões, resultado de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) e a Prefeitura de Xinguara. O espaço reconstruído, com aproximadamente 7 mil metros quadrados, vai fortalecer a economia local, valorizando a agricultura familiar. O secretário Ruy Cabral ressaltou que a parceria com a gestão municipal é fundamental para o benefício da população.

Governador Helder Barbalho em frente à Feira, na companhia da vice-governadora Hana Ghassan e de autoridades locais / Foto: David Alves / Ag.Pará

A Feira tem 160 bancadas, 44 boxes, praça de alimentação, playground e área para o estacionamento. Espaço para aquecer a economia do município e gerar emprego e renda para diversos trabalhadores. É o caso de Robson Roberto, que frisou a importância de uma estrutura adequada para todos que frequentam e consomem os produtos comercializados.

Agradecimentos - “Eu trabalho com peixe há sete anos, e para nós é muito importante ter um espaço digno. Isso aqui era uma bagunça, e quando alagava a água dava no meio da canela. Hoje, nós estamos sendo agraciados com essa maravilhosa feira. Está de parabéns o governador Helder e o prefeito Dr. Moacir, por conseguir esse espaço maravilhoso para a gente e a população que vem comprar”, disse o feirante.

Robson Roberto, comerciante de pescado: espaço digno / Foto: David Alves / Ag.Pará

Quem também agradeceu pelo espaço foi a vendedora de tapetes Antônia Souza. “Eu estou muito feliz; precisava muito dessa ajuda. Estávamos sofrendo muito, e agora Deus mandou essa feira nova para nós. Todo mundo está feliz”, garantiu a vendedora.

Antônia Souza, vendedora de tapetes, também agradece pela obra / Foto: David Alves / Ag.Pará

Para o prefeito de Xinguara, Moacir Pires de Faria (Dr. Moacir), a Feira é um desejo antigo da população, assim como os demais investimentos feitos no município. “É a primeira vez que um governador traz tantas obras para a nossa cidade de Xinguara. Eu tenho uma lista aqui em torno de dez obras que já aconteceram e estão acontecendo, fora as que virão futuramente. Nós temos que agradecer ao governador Helder Barbalho por esse olhar carinhoso, zeloso com a cidade de Xinguara. Queremos continuar com essa parceria tão importante. Hoje é uma feira coberta, a delegacia de polícia, a UPA está sendo reformada, estradas vicinais, pontes, o nosso grande Fórum que o governador inaugurou recentemente em Xinguara. Um pacote de investimentos não só para Xinguara, mas para toda a região sul do Pará”, ressaltou o prefeito.