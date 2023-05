Projeções do IBGE apontam crescimento em três culturas agrícolas no Pará em 2023

As projeções feitas pelo Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) mostram que as culturas do milho, soja e cacau terão um crescimento de 11,73%, 1,22% e 1,09% respectivamente quando comparado com 2022. O LSPA é uma pesquisa de previsão e acompanhamento mensal das safras, com estimativas de produção, rendimento médio e áreas plantadas e colhidas, desde a fase de intenção de plantio até o final da colheita, de cada cultura investigada.

No Pará, a sistematização dos dados projetados pelo LSPA é feita pelo Núcleo de Planejamento e Estatísticas (Nuplan) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap). O estatístico responsável pelo trabalho, João Ulisses Barata da Silva, explica que esse estudo é fundamental para o acompanhamento da safra pelo setor agrícola pois permite não só o acompanhamento de cada cultura investigada, desde a fase de intenção do plantio até o final da colheita. "Esse levantamento abrange o ano civil de referência e oferece também o prognóstico da safra do próximo ano, para o qual é realizado o levantamento, esmiuçou o estatístico.

As principais culturas do Pará com relevância em nível nacional contempladas pelo levantamento, segundo explicou Ulisses Silva, são cereais, leguminosas e oleaginosas (arroz, milho e soja), banana, cacau, castanha-de-caju, laranja e mandioca.

Destaques- O cacau é um dos destaques das projeções para 2023. A coordenadora do Núcleo de Planejamento e Estatísticas da Sedap, Maria de Lourdes Minssen, ressalta que os dados do IBGE apontam a permanência do Pará como primeiro colocado no cenário nacional na produção da cultura, com uma representatividade de 51,46% da produção brasileira, e dentre os estados da região Norte, a produção paraense representa 96,17%. "Com um volume de 147.584 toneladas, o Pará tem a maior produção nacional por unidade hectares, com um rendimento médio de 965 quilos por hectare", complementa a coordenadora do Nuplan.

Ela ressalta que o governo estadual, por meio da Sedap, não só investe em ações para a manutenção do Pará como grande potência da lavoura cacaueira, como estimula e coloca em prática programas e projetos para a produção sustentável. "A exemplo do cacau, outras culturas abrangidas pela LSPA contam com o fomento feito pela Sedap; no caso, por exemplo, do milho, que é uma das oleaginosas inclusas no LSPA, as estimativas para 2023 apresentam ganhos de 0,61% na área colhida e de 11,73% na quantidade produzida", explanou Lourdes Minssen.

Ela frisou, também, os ganhos projetados para a soja. "Com relação ao ano de 2022, de acordo com as estimativas para a cultura da soja em 2023, esperam-se ganhos 1,01% na área colhida e de 1,22% na quantidade produzida rendimento médio", explicou a coordenadora do Nuplan.