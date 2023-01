Bolsa Família: veja o calendário de pagamento neste ano

O governo divulgou o calendário do Bolsa Família (chamado de Auxílio Brasil na antiga gestão) para 2023.

Os dias de saque em cada mês do próximo ano dependem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social).

Confira:

NIS terminado em 1

Janeiro: 18

Fevereiro: 13

Março: 20

Abril: 14

Maio: 18

Junho: 19

Julho: 18

Agosto: 18

Setembro: 18

Outubro: 18

Novembro: 17

Dezembro: 11

NIS terminado em 2

Janeiro: 19

Fevereiro: 14

Março: 21

Abril: 17

Maio: 19

Junho: 20

Julho: 19

Agosto: 21

Setembro: 19

Outubro: 19

Novembro: 20

Dezembro: 12

NIS terminado em 3

Janeiro: 20

Fevereiro: 15

Março: 22

Abril: 18

Maio: 22

Junho: 21

Julho: 20

Agosto: 22

Setembro: 20

Outubro: 20

Novembro: 21

Dezembro: 13

NIS terminado em 4

Janeiro: 23

Fevereiro: 16

Março: 23

Abril: 19

Maio: 23

Junho: 22

Julho: 21

Agosto: 23

Setembro: 21

Outubro: 23

Novembro: 22

Dezembro: 14

NIS terminado em 5

Janeiro: 24

Fevereiro: 17

Março: 24

Abril: 20

Maio: 24

Junho: 23

Julho: 24

Agosto: 24

Setembro: 22

Outubro: 24

Novembro: 23

Dezembro: 15

NIS terminado em 6

Janeiro: 25

Fevereiro: 22

Março: 27

Abril: 24

Maio: 25

Junho: 26

Julho: 25

Agosto: 25

Setembro: 25

Outubro: 25

Novembro: 24

Dezembro: 18

NIS terminado em 7

Janeiro: 26

Fevereiro: 23

Março: 28

Abril: 25

Maio: 26

Junho: 27

Julho: 26

Agosto: 28

Setembro: 26

Outubro: 26

Novembro: 27

Dezembro: 19

NIS terminado em 8

Janeiro: 27

Fevereiro: 24

Março: 29

Abril: 26

Maio: 29

Junho: 28

Julho: 27

Agosto: 29

Setembro: 27

Outubro: 27

Novembro: 28

Dezembro: 20

NIS terminado em 9

Janeiro: 30

Fevereiro: 27

Março: 30

Abril: 27

Maio: 30

Junho: 29

Julho: 28

Agosto: 30

Setembro: 28

Outubro: 30

Novembro: 29

Dezembro: 21

NIS terminado em 0

Janeiro: 31

Fevereiro: 28

Março: 31

Abril: 28

Maio: 31

Junho: 30

Julho: 31

Agosto: 31

Setembro: 29

Outubro: 31

Novembro: 30

Dezembro: 22