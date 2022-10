Helder aguarda MDB nacional para posição sobre 2º turno

A candidata Simone Tebet esteve em campanha presidencial no Pará e foi recebida por Helder. | Ricardo Amanajás/Diário do Pará

Governador reeleito em primeiro turno com mais de três milhões de votos no Pará, Helder Barbalho afirmou ontem que aguarda um posicionamento oficial do MDB nacional para anunciar seu posicionamento para o segundo turno das eleições presidenciais.

“Não podemos abrir mão de compreender o que está em jogo neste país. Valores inegociáveis. Democracia, valorizar as instituições, buscar a paz no Brasil, construir soluções que possam permitir a este país justiça social. As pessoas estão passando fome, desempregadas, sem oportunidade. É o que eu desejo para o Brasil e o que estou trabalhando para construir. Imediatamente após a decisão do meu partido, eu tornarei público o meu posicionamento rumo a um momento melhor para todos os paraenses e brasileiros”, afirmou Helder.

O chefe do Executivo Estadual creditou sua reeleição à confiança do povo paraense no trabalho feito e no que ainda será realizado, tendo recebido mais de 70% dos votos. “Ao tempo que vem a gratidão vem também a compreensão da responsabilidade daquilo que a população me encaminha: que aprova e deseja um governo cada vez melhor, nos sinalizando para fazer mais”, avaliou o governador.

Enfrentamento à pandemia e expansão das redes de saúde e educação são, para Helder Barbalho, as marcas de sua primeira gestão, além das mais de 1,4 mil obras em andamento ou já entregues.

Com nove deputados do MDB eleitos para uma bancada federal de 17 vagas e dois senadores alinhados a seu plano de governo - Jader Barbalho (MDB) e o recém eleito Beto Faro (PT), que assume ano que vem -, Helder acredita que dialogará melhor com o governo federal para viabilizar obras importantes, como a duplicação da estrada entre Castanhal e Santa Maria, a continuação da Transamazônica e sua pavimentação, a recuperação da BR-155, que classificou de “dramática”, e da BR-308, que liga Bragança a Vizeu. “Obras de infraestrutura muito importantes que necessitam da intervenção do governo federal”, alegou.

O governador falou ainda que vai buscar um alívio do custo de vida da população paraense no que diz respeito aos custos da conta de luz. “Exportamos energia e pagamos as tarifas mais caras do país, não é possível que isso continue. Há de se criar uma equalização nacional para que o custo seja semelhante levando em consideração aqueles que produzem, sofrendo inclusive os impactos ambientais disso”.

Questionado sobre eventuais mudanças em seu secretariado a partir de 2023, explicou que o foco é terminar o que está em andamento, e só depois avaliar a questão administrativa. “Reuni hoje (ontem) com meus secretários e reforcei que não há tempo para descanso, as pessoas querem as obras prontas e os serviços ofertados”, respondeu o governador estadual, mas informando que haverá uma avaliação crítica no ano que vem e que podemhaver então modificações.

Helder Barbalho elegeu como prioridades para o próximo mandato o trabalho em educação com foco na melhoria dos índices qualitativos e queda na evasão escolar. “Além disso, avançar nas entregas dos novos hospitais, investir em segurança pública para diminuir os índices de criminalidade, entregar novas Usinas da Paz em todas as regiões do estado, avançar em ações para gerar mais emprego com foco nas vocações econômicas, garantindo que o Pará possa seguir em frente”, concluiu.

