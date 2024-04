Helder em Marabá para última campanha contra febre aftosa

Com o terceiro maior rebanho bovino do Brasil, Marabá, no sudeste do estado, foi a cidade escolhida pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepara) para a abertura oficial da Última Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no Pará.

O evento será realizado na próxima terça-feira (2), no Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá e vai contar com a presença do Governador do Estado, Helder Barbalho; do Diretor Geral da Adepará, Jamir Macedo; produtores rurais da região e autoridades locais.

A campanha vai vacinar bovinos e bubalinos de todas as idades em 144 municípios do Estado.

De 1º a 30 de abril, o produtor ainda precisa vacinar os animais e tem até o dia 15 de maio para comprovar a vacinação do rebanho, em uma unidade da Adepará do seu município. Os prazos não serão prorrogados.

REBANHO

Com mais de 26 milhões de bovídeos, o Pará é o segundo estado com maior rebanho do país. O município de Marabá possui o terceiro maior rebanho do Brasil, com 1.478.450 cabeças de gado.

DEFESA ANIMAL

A Adepará realiza em todo o Estado um intenso trabalho de defesa animal e, a partir de 02 de maio, o Pará alcançará o novo status sanitário de zona livre da doença sem vacinação. Com a retirada da vacinação obrigatória, o produtor irá reduzir os custos com a vacinação do rebanho e a produção de carne deve conquistar novos mercados, mais exigentes, gerando mais empregos e renda para a pecuária paraense.