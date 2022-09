Projeto pode tornar prefeito Dr. Moacir como o melhor na história de Xinguara.

Noventa e sete milhões de reais, este é o valor do empréstimo que a Prefeitura de Xinguara pleiteia realizar junto ao Banco do Brasil para financiar obras de infraestrutura e energia solar. O projeto entra em apreciação e votação na próxima semana pelos vereadores da Câmara Municipal.

Detalharam o projeto ao público na entrevista que concederam hoje à TV Catitu, a procuradora do Município, Dra. Eloise Vieira e o controlador geral do Município, Wennis Solano, onde explicaram a viabilidade e a finalidade do projeto, que incialmente será para construção de uma usina solar para praticamente acabar com os gastos de cerca de quinhentos mil reis mensais que a prefeitura paga referente as despesas de energia com seus prédios públicos.

Outro detalhe a respeito do projeto, bem enfatizado por Eloise e Wennis, diz respeito ao asfaltamento e bloqueteamento de todas as ruas e avenidas de Xinguara, incluindo as vilas e os distritos, que eles denominaram de “Lama Zero, Poeira Zero”, e classificaram o projeto como de maior impacto no seio da sociedade xinguarense até os dias de hoje.

Tudo isso aprovado e confirmado, Xinguara dará um salto gigantesco rumo ao futuro e tornará o prefeito Dr. Moacir Pires de Faria, como o que mais obras e serviços importantes fez a favor de Xinguara. resta aguardar a tramitação do projeto e a consequente liberação dos recursos.