SEDUR disponibiliza formulário para participação na Alimentação Escolar Estadual, no município de Xinguara

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural de Xinguara está disponibilizando o formulário aos produtores da Agricultura Familiar do município para o fornecimento de produtos para a Alimentação Escolar do próximo ano letivo da rede estadual de ensino, no município de Xinguara.

Para participar basta acessar o LINK, imprimir o documento, preencher e entregar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, localizada na Rua Serra Norte, nº 699, Centro, próximo ao HMX, Hospital Municipal de Xinguara, até o dia 10 de dezembro. O horário de atendimento da SEDUR é das 7h às 13h, de segunda à sexta-feira.

A Alimentação Escolar com a Agricultura Familiar permite que alimentos saudáveis, com vínculo regional, produzidos diretamente pelos agricultores locais possam ser consumidos, diariamente, pelos alunos da rede estadual de ensino em nosso município.