Xinguara terá R$ 80 milhões em obras em 2024

A cidade de Xinguara, no sul do Pará, deve receber investimentos na ordem de R$ 80 milhões em obras no decorrer dos próximos meses. Através de parcerias entre a prefeitura local, o governo do Estado e o governo federal já foi anunciado um grande pacote de obras que promete impactar positivamente a cidade.

São obras como a Usina da Paz, o novo quartel do Corpo de Bombeiros e o Batalhão Regional da Polícia Militar. Além disso, a prefeitura já anunciou que pavimentará 24 quilômetros de vias urbanas, parte em bloquete e parte em asfalto, com recursos próprios e de convênios estaduais e federais e de emendas parlamentares.

Os projetos do novo aeroporto e da nova estação rodoviária também estão previstos para este ano. A revitalização do pavimento de vias na sede do município, iniciada em janeiro, deve ser acelerada durante o verão, com previsão de alcançar cem por cento das ruas e avenidas cujo pavimento foi danificado ao longo do tempo.

Postos de saúde e estabelecimentos da rede educacional também estão recebendo investimentos. Assim como a malha de vias rurais, com a recuperação das estradas, construção de pontes e bueiros.

Corpo de Bombeiros – As obras da construção do quartel do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Xinguara já estão começando, com a preparação do terreno que receberá a construção. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Helder Barbalho, no dia 26 de fevereiro deste ano. De acordo com o comando estadual dos Bombeiros, a previsão é que o Grupamento já esteja operacional em novembro de 2024 e em pleno funcionamento no novo quartel, com atendimento 24 horas.

Usina da Paz – Xinguara é um dos municípios escolhidos pelo governo estadual para a construção de uma Usina da Paz na região, ao lado de Marabá, Parauapebas e Canaã. A Usina da Paz é um projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz, do governo do Estado, e oferece mais de 80 serviços gratuitos à população, com espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

(Portal Debate/Divulgação)