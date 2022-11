CENSO 2022: Levantamento demográfico em Xinguara pode não atingir a realidade populacional

O Censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, órgão do governo federal, está fazendo o levantamento populacional do país, bem como de algumas características dos brasileiros.

A cada dez anos este levantamento é feito pelo IBGE, o que torna a contagem da população brasileira em realidades para direcionamento de políticas públicas em todas as esferas de governo, já que os dados coletados se tornam oficiais a partir desse “raio-x” de todas as regiões do país.

Mesmo com tamanhos esforços, os recenseadores tem encontrado alguns desafios, o que tem exigido uma maratona redobrada para poderem cumprir com suas metas com maior precisão no levantamento das informações censitárias.

Em Xinguara, os dados coletados até agora tem levantado preocupação por parte das autoridades, mediante constatação dos números até aqui apresentados, principalmente diante da tamanha expectativa de crescimento populacional.

Logo que os trabalhos de recenseamento foram iniciados, já se especulavam quanto ao número de habitantes que Xinguara terá oficialmente, já que a estimativa atual é de cerca de 43 mil, sendo considerado por alguns fora da realidade diante do fluxo de pessoas e expansão geográfica da cidade, bem como outros comparativos, a exemplo do número de atendimento na área da saúde por meio do cartão SUS.

Com os trabalhos em andamento, os números coletados em Xinguara até este momento são:

· Domicílios coletados: 10.636

· Morador Ausente: 1.271 (10%)

· Recusa 220 (1,81%)

· Setores Coletados: 37 (41,6%).

· Estimativa de domicílios ocupados: 14.550

De acordo com o gerente do IBGE em Xinguara, Thiago Oliveira, há um percentual muito alto de domicílios fechados, “que são aqueles que o recenseador não encontra ninguém em casa”. Entretanto, segundo ele, os recenseadores tem disponibilizado de meios para tentar concretizar o levantamento, retornando na casa, deixando bilhetes com número de telefone e, inclusive, marcando as visitas até mesmo para os finais de semana a fim de que não fique ninguém sem ser recenseado.

Entre os estados, o Pará ocupa a 10ª colocação dos que já foram recenseados, tendo já obtido o levantamento de 5,3 milhões de paraenses e é também o primeiro lugar entre os estados da região Norte. Em todo o país já foram recenseados 136 milhões de brasileiros até o momento.

Os trabalhos tiveram início em 1º de agosto deste ano e se encerrarão em dezembro. Xinguara conta com 22 recenseadores em todo o município.

O Senso é realizado a cada dez anos. Em 2020 o IBGE contabilizou 40.573 habitantes em Xinguara.