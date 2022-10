Dia do Servidor Público é comemorado com festa em Xinguara

A confraternização foi um encontro de colegas de trabalho, amigos e familiares. Teve programação para todas as idades. As crianças se divertiram nas piscinas e brinquedos enquanto os adultos se aventuraram nos torneios de futebol, tênis de mesa, sinuca, dama e baralho.

“Todos nós, servidores, nos sentimos valorizados com esse evento feito com toda dedicação da administração, tudo pensado com carinho, é uma alegria participar desse dia com os colegas, com as famílias”, falou Jonas Gonçalves, professor do distrito Rio Vermelho.

Para recepcionar os convidados, foi preparado um delicioso churrasco com mais de 400 quilos de carne. Como em toda boa festa, teve musica ao vivo, com o cantor Leandro Kennedy, além de sorteio de prêmios.

Para o gestor municipal, esta foi uma forma de agradecer a dedicação de cada um na contribuição, através do trabalho diário, na construção de uma Xinguara melhor. “É um momento de alegria estar aqui com nossos servidores e suas famílias. São pessoas que trabalham com amor, com respeito para com a população. Nossa gratidão, pois o mérito do sucesso dessa gestão, é deles”, destacou Dr. Moacir Faria.

A Data

O Dia do Servidor Público foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas e as leis com direitos e deveres desses funcionários foram instituídas em 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração desse profissional.

O artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil.