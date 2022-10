Xinguara sedia a 11ª Capacitação pelo Fortalecimento de Segurança Alimentar e Nutricional para agricultores do programa Alimenta Brasil

Começou nesta quarta-feira, 5, na Escola Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, EETEPA, de Xinguara, Jordame Correa Queiroz Filho, a 11ª Capacitação para os agricultores familiares do programa Alimenta Brasil da região de integração do Araguaia.

Além do município sede, outros cinco, Rio Maria, Água Azul do Norte, Tucumã, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu, participam com mais de trinta pequenos produtores.

“Escolhemos o município de Xinguara por ter ações de segurança alimentar, aqui temos o programa Alimenta Brasil, temos uma Cozinha Comunitária. Nosso objetivo é conscientizar gestores, técnicos e agricultores da importância de implementar o SISAN nos municípios e na região para conquistarmos multiplicadores das práticas do Sistema”, falou Nazaré Costa Rocha, diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da SEASTER, Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará.

As oficinas territoriais de segurança alimentar e nutricional têm o objetivo de apresentar o funcionamento do SISAN, auxiliando os pequenos produtores com técnicas e orientações para a agricultura urbana e periurbana.

“Eu soube através da Assistência Social, achei interessante e estou aqui para buscar conhecimento que, com certeza, fará diferença na minha produção”, contou Marcos Gonçalves de Melo, agricultor.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 70% dos alimentos consumidos no Brasil vêm da Agricultura Familiar.

“É uma oportunidade para nossos agricultores familiares e para toda a equipe conhecer melhor o Sistema e o Programa e colocar novas ideias e diretrizes em prática no nosso município”, acrescentou a secretária de Assistência Social de Xinguara, Luciana Remor.

O SISAN

O SISAN foi instituído em 2006 pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional com o objetivo de assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Desde a sua criação, avanços legais e institucionais têm garantido a sua construção como estrutura responsável pela implementação e gestão participativa da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito federal, estadual e municipal. Esta construção se dá de forma paulatina, num trabalho contínuo de dedicação, articulação e priorização política dos setores envolvidos.



O SISAN está cada vez mais forte. As suas instâncias interagem e funcionam plenamente na esfera Nacional (CAISAN, Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional).



Todas as Unidades Federativas que possuem CAISAN, CONSEA, fizeram a adesão ao SISAN e realizam suas conferências. Parte delas já elaborou seus Planos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional e as outras estão em diferentes fases de elaboração.

Por Elisa Lopes