Braz alerta Parauapebas sobre importância de representação na ALEPA em reunião de Joel do Sindicato

Ivanaldo Braz, candidato a deputado estadual pelo PDT no Pará com o número 12.500, foi protagonista de mais uma festa da democracia, promovida pelo vereador Joel do Sindicato, também do PDT, na noite desta quinta-feira, 25 de agosto. Ao lado do prefeito Darci Lermen (MDB), do candidato a deputado federal Keniston Braga (MDB) e de cegas vereadores, Braz reforçou o quão Parauapebas precisa de representantes no legislativo estadual e federal.

Em mais uma demonstração da força que sua campanha tem, Braz discursou para cerca de duas mil pessoas no Espaço Flor de Carajás, no bairro Cidade Nova. A forte chuva que atingiu Parauapebas na tarde de quinta não foi o bastante para impedir o povo de apoiar Braz, que tem se colocado como um dos líderes do município, sendo o vereador mais votado de sua história e se colocando como um defensor da Capital do Minério nos próximos quatro anos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Braz discursou para cerca de duas mil pessoas na reunião de Joel do Sindicato, na noite desta quinta (25) / Foto: Felipe Borges

Concentrado nos eixos da educação, saúde, malha viária e segurança nas propostas que deseja levar ao governo do estado enquanto deputado, Braz pontuou as principais dificuldades que cidades como Parauapebas, longe da capital Belém e dos olhos da maioria dos deputados da ALEPA, sofrem por não ter um representante no legislativo estadual. Agora, Braz procura mudar essa realidade, fazendo um mandato próximo do povo que o acolheu há decadas.

REPRESENTAÇÃO

O prefeito Darci Lermen relembrou que, em várias oportunidades, teve que atuar sozinho em defesa de Parauapebas, mantendo seus recursos dentro do município, e como espera que Braz e Keniston ajudem neste trabalho a partir de 2023. “São dois jovens preparados para nos representar; já tive que ir lá pra Belém, ou lá pra Brasília, inúmeras vezes, pra defender essa cidade e os interesses de vocês. Agora, eu acredito que vamos ter um gabinete em cada uma dessas Casas de Leis”, disse Darci.

Braz e Darci reforçaram a necessidade de Parauapebas em ter representação na ALEPA / Foto: Felipe Borges

Braz, por sua vez, mostrou o porquê de ser tão popular em Parauapebas: com grande humildade e sem medo de expor sua imagem, ele relembrou sua trajetória política de dez anos como vereador, sendo duas vezes presidente da Câmara dos Vereadores. “Conseguimos unir essa legislatura de uma forma como nunca havia sido feita, e isso mostra que o nosso trabalho é sério, e eu quero continuar a trabalhar por vocês lá em Belém”, declarou Braz, ovacionado pelos presentes.

Nesta sexta-feira, 26 de agosto, Braz sobe ao palanque novamente, se reunindo com lideranças municipais novamente em reunião do vereador Josivaldo da Farmácia. No fim de semana, o candidato do 12.500 participa da Cavalgada da FAP antes de “cair na estrada”, realizando um giro pela região de Breu Branco, Goianésia, Jacundá e das Quatro Bocas.