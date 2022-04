Eleições 2022: Helder seria eleito com mais de 60% dos votos

A poucos meses das tão aguardadas eleições de 2022, são crescentes as expectativas entre os candidatos que irão concorrer para conquistar novos cargos ou manter os atuais, por esse motivo entram em ação as pesquisas eleitorais que prometem nortear as intenções de votos dos participantes.

A pesquisa Real Time Big Data, divulgada segunda-feira (18), foi encomendada pela Rede Record, sob o registro PA-05999/2022 e realizou 1.200 pesquisas em todas as regiões do Estado. Os dados foram coletados nos dias 15 e 16 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Ela aponta um cenário favorável ao atual governador do Pará. Helder Barbalho (MDB). Se eleição fosse hoje Helder se elegeria no primeiro turno, com mais de 60% dos votos em todos os cenários estudados.

Cenários avaliados

Na pesquisa espontânea, quando a pergunta é feita aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta, Helder aparece com 22%, seguido de Simão Jatene (4%), Zequinha Marinho (2%), Paulo Rocha (1%), Marcio Miranda (1%) e Delegado Eguchi (1%).

Nesse cenário, “outros candidatos” possuem o interesse de 3% dos entrevistados, enquanto “Nulo/Branco” e “Não Souberam/Não quiseram Responder”, com 14% e 52%, respectivamente.

Já nas pesquisas estimuladas, Helder lidera com pouco mais de 60% nos cenários 1 e 2.

Cenário 1:

Helder Barbalho (MDB) - 60%

Zequinha Marinho (PL) - 7%

Fernando Carneiro (PSOL) - 3%

Cléber Rabelo (PSTU) - 1%

Nulo/Branco - 12%

NS/NR - 17%

Cenário 2:

Helder Barbalho (MDB) - 61%

Zequinha Marinho (PL) - 7%

Sílvia Letícia (PSOL) - 3%

Cléber Rabelo (PSTU) - 1%

Nulo/Branco - 12%

NS/NR - 17%

Pesquisa estimulada - 2º turno

Considerando uma disputa de segundo turno entre Helder Barbalho (MDB) e Zequinha Marinho (PL), o cenário também foi favorável para o emedebista: