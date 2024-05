Léo Santana, Allana Macedo, Léo Magalhães... Xinguara completa 42 anos em grande estilo

A Prefeitura de Xinguara divulgou a programação oficial do aniversário de 42 anos do município. A festa será realizada entre os dias 9 e 12 de maio e contará com atrações nacionais para celebrar a importante data.

Confira o que vem por aí.

09 de maio (quinta-feira): Léo Santana

10 de maio (sexta-feira): Show gospel com Midian Lima

11 de maio (sábado): Miss Xinguara/show com Allana Macedo

12 de maio (domingo): Léo Magalhães