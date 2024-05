Sobe para 66 o número de mortos em temporais em RS

Amanhã deste domingo (05) iniciou com uma triste informação. O Governo do Rio Grande do Sul divulgou uma atualização sobre o número de vítimas fatais e desaparecidos em decorrência dos temporais que assolam o estado desde a última segunda-feira (29).

Subiu para 66 o número de mortes em decorrência às fortes chuvas que atingem o estado desde o fim da semana. Há um total de 101 desaparecidos.

O boletim do governo gaúcho diz ainda que há 707.190 pessoas afetadas pela tragédia e 155 feridos. Entre as 66 mortes informadas pelo governo, há seis em investigação para determinar se, de fato, foram causadas pelas chuvas.