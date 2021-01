Plenário da Câmara Municipal de Xinguara passará por reforma e ampliação

O prédio da Câmara Municipal de Xinguara será reformado após solicitação do ex-presidente, Dorismar Altino – Dito do Cinema, ao governo do estado. O prédio, que foi construído há décadas, já teve algumas reformas e ampliações, mas dessa vez a obra deve ser ainda maior, por conta da situação de queda do telhado, no final do ano passado.

O custo da obra, que será feita por uma empresa contratada diretamente pelo governo do estado, que custará R$ 341.821,07 e traz uma arquitetura com visual moderno. Dito apresentou o projeto no inicio do ano passado e diante de todos os procedimentos licitatórios e assinatura de contrato, finalmente as obras terão inicio nos próximos dias.

Os trabalhos da CMX estão sendo realizados em espaços improvisados, até mesmo por conta da impossibilidade de aglomeração, que seguirá realizando as sessões sem a participação do público, que antes sempre estava presente.

Adair Marinho, PDT, é o atual presidente do legislativo municipal e é quem assumiu desde 1º de janeiro a condução dos trabalhos da CMX, mantendo a continuidade do projeto e da obra, que após concluída terá uma nova cara e ambiente melhor para realização das sessões, além de outras atividades que sempre acontecem no plenário da Casa Legislativa.