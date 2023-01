Brasília: acampamento bolsonarista começa a ser desfeito

Desde o final da noite de domingo (8) agentes da Polícia Militar do Distrito Federal e do Exército se concentram em frente ao Quartel-General da Força Armada na capital do Brasil, para desmontar o acampamento bolsonarista montado na região.

Na manhã desta segunda-feira (9), as primeiras movimentações para o início da operação de desmobilização de grupos terroristas bolsonaristas iniciaram. A chegada das equipes ao local atende a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , que determinou a desocupação da área em até 24 horas.

O desmonte do acampamentos acontece um dia após os atos de vandalismo registrados contra as sedes dos Três Poderes. Por enquanto, os militares ainda não entraram no acampamento, porque diversos bolsonaristas têm deixado o local espontaneamente.

Os apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se instalaram no local em 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições, e permaneceram desde então.