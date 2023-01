Possibilidade: site prevê Helder como presidenciável em 2026

Reportagem publicada ontem pelo portal UOL analisa a atuação do MDB nacional, destacando a participação no governo do presidente Lula e projetando possíveis candidaturas à presidência da República em 2026. Além de Simone Tebet, a matéria cita o governador Helder Barbalho. “O governador paraense tem a mesma marca, também aos 43 anos e também com um cacique por trás — o pai, senador Jader Barbalho (MDB-PA). Em 2022, Helder foi reeleito com a maior margem do país (70,4%) e o governo atrelado a gestão eficiente e responsável”, diz o texto.

CUMPRIMENTOS

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, recebeu ontem ofício de congratulações da presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Célia Regina Pinheiro, pela escolha para o cargo. “O governo federal terá entre seus integrantes um cidadão comprometido e disponível para o trabalho de reconstrução e fortalecimento da instituição, com a experiência inerente dos grandes gestores, capaz de formular propostas inovadoras, a fim de obter os maiores êxitos no exercício de tão nobre e distinta função”, afirma a desembargadora.

PROCURADOR

O procurador-geral de Justiça, César Nader Mattar Junior, também parabenizou Jader Filho pela posse no Ministério das Cidades. “Auguro êxito pleno no mandato, certo de que sua trajetória profissional e história de vida permitem antever o sucesso da empreitada”, destacou. “Aproveito a oportunidade para colocar o mandato da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará à inteira disposição de Vossa Excelência”, concluiu.

MANGANÊS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 48 toneladas de minério de manganês transportadas ilegalmente, durante fiscalização no Km 250 da BR-155, em Eldorado dos Carajás. Após análises dos documentos do condutor, foi constatado que havia divergência entre a origem da empresa que emitiu a nota fiscal e o local onde o minério teria sido carregado. Diante disso, o veículo e a carga foram apreendidos e o motorista levado à Delegacia da PF em Marabá, para que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de Usurpação de Bens da União.

DELEGACIA

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) assina amanhã, às 15h, a Ordem de Serviço para a construção da Delegacia de Polícia Civil do Município de Barcarena. Serão entregues também uma lancha 350 HP para órgão de segurança estadual e coletes balísticos para o órgão municipal de trânsito. A obra da nova delegacia está orçada em R$ 2 milhões, com recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp), garantindo um prédio totalmente novo e equipado para os servidores e toda a população que é atendida no espaço.

OPERAÇÃO

O balanço parcial da operação “Festas Seguras”, realizada pela Segup em conjunto com os demais órgãos do sistema de segurança, registra mais de 37 mil abordagens foram realizadas, além de prisões, fiscalizações e atendimentos, desde o dia 2 de dezembro, entre pessoas, motocicletas, veículos e ônibus. As ações policiais resultaram em 266 prisões, 43 quilos de drogas apreendidas, além de 82 armas apreendidas (30 de fogo e 52 brancas). Foram fiscalizados 961 estabelecimentos, sendo 40 intimados e 13 fechados. Também foram cumpridos 21 mandados de prisão. A operação se encerra na próxima segunda-feira, 9.

Linha Direta

De acordo com as estimativas de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para 2023, divulgadas pela Confederação Nacional dos Municípios, caberá ao Pará pouco mais de R$ 14 bilhões este ano.

Só em recursos correspondentes à complementação Valor Aluno Ano Fundeb (VAAF) da União alocados por Estado, beneficiando, em 2023, onze unidades da federação, o Pará ficará com R$ 4,6 bi.

Santarém, no oeste paraense, vai pegar a maior fatia do Fundo em 2023: R$ 456.677.968,31. Em seguida vem a capital Belém, com R$ 375.963.412,86. Em terceiro, Breves, no Marajó, R$ 349.858.495,65.