Mesa diretora da Câmara Municipal de Xinguara toma posse para o Biênio 2023-2024

Em sessão solene realizada no último domingo, 01, a mesa diretora da Câmara Municipal de Xinguara foi empossada para mandato de dois anos.

A sessão foi presidida pelo vereador Cícero Almeida - Cição, por ser o edil mais idoso, de acordo com o Regimento Interno da Casa de Leis.

Os membros da mesa diretora foram eleitos por unanimidade dos presentes, a Câmara Municipal de Xinguara, formada pelo presidente Adair Marinho, Neném Mototáxi, vice presidente e Dra. Eliane Galvão primeira secretária. A novidade foi a aprovação da composição de segunda secretária, cargo a ser ocupado pela vereadora Iraci da Saúde.



A Eleição foi realizada em sessão no dia 07 de novembro do ano passado e foi prestigiada pelo público formado por servidores municipais e membros do poder executivo.



Os vereadores demonstraram unidade e reconhecimento na condução dos trabalhos que vem sendo realizado pelo presidente reeleito, Adair Marinho.

Marinho reforçou o compromisso em atender aos pleitos dos vereadores, quando precisam exercer seus trabalhos, buscando recursos e benefícios para o desenvolvimento do município.

“Tenho o compromisso de fazer aquilo que é de minha responsabilidade em quanto presidente da Câmara Municipal, sabendo dos desafios constantes que temos constantemente, pelo que representamos para a sociedade”, disse Marinho.