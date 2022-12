DF: Polícia confirma que encontrou mais 40 kg de explosivos

Após um final de semana conturbado no Distrito Federal, o Brasil inteiro acompanha temeroso as ações criminosas de grupos extremistas pró-Bolsonaro às vésperas da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República.

Após a tentativa de atentado terrorista no Aeroporto de Brasília, provocada por um empresário bolsonarista de Xinguara, no sudeste do Pará, a Polícia Militar do Distrito Federal recebeu uma denúncia e encontrou ainda mais produtos explosivos na região.

A PMDF confirmou que o material encontrado em uma área de mata nos arredores do Gama se tratava de explosivos.

Ainda na noite do domingo de Natal (25), o Esquadrão de Bombas desarmou os cerca de 40 kg de artefatos localizados. Os explosivos foram neutralizados por meio de uma detonação controlada às 22:30h.

Além das bombas, foram encontrados 13 coletes à prova de balas e cinco capas de coletes. Os itens foram encaminhados ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, onde vão passar por perícia.

Até a manhã desta segunda-feira (26), nenhum suspeito tinha sido preso por ligação com o material encontrado. As autoridades seguem com as investigações.

TERRORISMO

As autoridades do DF investigam se este novo episódio com explosivos tem relação com a ameaça de bomba registrada no último sábado (24), em Brasília.

Na ocasião, um artefato explosivo foi encontrado em um caminhão-tanque carregado com combustível de aviação nos arredores do aeroporto da capital federal.

O responsável por plantar o item, identificado como George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, está preso. Com ele, foi encontrado um verdadeiro arsenal de armas, munições e explosivos. O bolsonarista teria gastado cerca de R$ 170 mil em armamentos.

Ainda no sábado, a Polícia Federal chegou a ser acionada para atender outra ocorrência com suspeita de explosivos, perto da Base Aérea de Brasília. Porém, os agentes constataram que se tratava apenas de uma mochila com uma garrafa de água mineral dentro.