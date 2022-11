Justiça suspende direitos políticos de eleito suplente de deputado estadual no Pará

A Justiça Federal suspendeu os direitos políticos do candidato a deputado estadual no Pará Joaquim Nogueira Neto (MDB), eleito suplente nas eleições deste ano.



A suspensão vale por dez anos, determinou sentença proferida na sexta-feira (25).



Joaquim Nogueira foi condenado por provocar dano de R$ 2 milhões aos cofres públicos em 2012, na sua primeira gestão como prefeito de Dom Eliseu (PA).



Demais condenações — O ex-prefeito também foi sentenciado ao pagamento de multa de R$ 2 milhões e à perda de bens acrescentados ilicitamente ao patrimônio.



O ex-secretário municipal de gestão Célio Alves de Oliveira e a empresa CJV Construções foram condenados pelas mesmas irregularidades.



A ação por improbidade foi ajuizada pelo município. O Ministério Público Federal (MPF) reiterou os pedidos da ação.



Irregularidades — Entre as irregularidades ocorridas na contratação e na execução de obras de construção de pontes, a sentença aponta:

• não comprovação da medição de serviços prestados



• ausência de notas fiscais/faturas e outros documentos



• sobrepreços



• indícios de superfaturamento



• não execução de obras contratadas



• precariedade de obras



• obras sem funcionalidade



• problemas na prestação de informações a órgãos de fiscalização



• falta de prestação da garantia prevista em contrato



• não exigência ou não dispensa da prestação dessa garantia